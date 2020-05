Bundesländer- und Sparten-Sender des ORF starten in HD

Um das ORF-Angebot in HD-Qualität nutzen zu können, sind ein DVB-S2-fähiger Receiver mit CI-Modul, eine freigeschaltete ORF Digital Sat-Karte sowie ein HD-Fernseher erforderlich. Astra Deutschland-Chef Wolfgang Elsäßer zeigt sich über den Ausbau erfreut: "Damit steigt die Anzahl der in Österreich über Astra verfügbaren HD-Kanäle in deutscher Sprache auf insgesamt 95. Das ist ein Fünftel aller HD-Programme, die wir in Europa aussenden – in puncto HD-Versorgung ist Österreich seinen Nachbarn weit voraus.“ Seit 16. Oktober wird zudem auch der Spartensender RTL Nitro, der den Sendeplatz von gotv übernimmt, in Österreich übertragen. gotv wechselte von Transponder 115 auf 117.