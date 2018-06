Byton K-Byte: Tesla-Konkurrent zeigt Elektro-Limousine

Das erst 2016 gegründete Unternehmen verkündete am Montag, dass eine weitere Finanzierungsrunde abgeschlossen werden konnte, bei der der chinesische Autohersteller FAW sowie Baidu investierten. Dabei wurden mehr als 500 Millionen US-Dollar eingenommen. Damit summiert sich das bislang gesammelte Kapital auf 800 Millionen US-Dollar auf. Damit soll die Produktion sowie der Verkauf aufgebaut werden. Allein bis Ende 2019 sollen bis zu 30 Geschäfte in China eröffnet werden, danach sollen Niederlassungen in Europa und Nordamerika folgen.

Ab Ende 2019 erhältlich

Das Start-up will im geplanten Werk in Nanjing bis zu 300.000 Fahrzeuge pro Jahr bauen. Im Oktober sollen die ersten Fertigungsstraßen fertiggestellt sein, ab Mitte 2019 soll die Produktion beginnen. Um die Kapazitäten auslasten zu können, sollen neben dem SUV und der Limousine auch ein Van gebaut werden. Die Fahrzeuge sollen innerhalb der kommenden vier Jahren Serienreife erlangen und auf den Markt kommen. Den Anfang macht der E-SUV M-Byte, der Ende 2019 in Massenfertigung gehen soll, der K-Byte soll 2021 folgen. Weitere Konzepte seien aber ebenfalls in Planung.