Canon EOS R angetestet: Das Warten hat sich gelohnt

Die Bedienelemente

Auch wenn die EOS R ihren großen Kolleginnen sehr ähnlich sieht, merkt man, dass sich Canon bei den Bedienelementen durchaus etwas überlegt hat. Manche praktischen Aspekte der großen Kameras wurden übernommen. So hat die EOS R an der Oberseite ein monochromes-Display, der die wichtigsten Parameter anzeigt. Neben dem Auslöser, einer Funktionstaste, einer Film-Taste sowie zwei Tasten für Displaybeleuchtung und Tastensperre, befinden sich an der Oberseite noch zwei Einstellräder: Eines für den Zeigefinger und eines für den Daumen. Jene können frei belegt werden. Die neuen RF-Objektive weisen an der Vorderseite noch ein Einstellrad auf, das ebenfalls frei belegt werden kann.

Neben dem Vierweg-Tastenkreuz und den üblichen Knöpfen an der Rückseite befinden sich rechts vom Sucher noch zwei Soft-Touch-Pfeiltasten, die ebenfalls frei belegt werden können. Im Foto-Betrieb sind diese Tasten jedoch gesperrt und müssen erst durch zweisekündiges Drücken entsperrt werden, was ich beim Fotografieren als eher mühsam empfand und was auch nicht wirklich rund funktionierte.