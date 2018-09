Canon lüftet Geheimnis um Vollformat-Systemkamera EOS R

Lange hat es gedauert, aber nun geht auch Canon mit einer eigenen spiegellosen Vollformat-Systemkamera ins Rennen gegen Sony und Nikon. Am Mittwoch wurde die entsprechende Kamera offiziell präsentiert. Die zuletzt zahlreich aufgetauchten Leaks haben sich dabei zum größten Teil bestätigt. So kommt die EOS R mit einem Vollformat-Sensor, der mit maximal 30 Megapixel auflöst.

Es dürfte sich dabei um den gleichen Sensor handeln, der auch in der Spiegelreflexkamera 5D Mark IV zum Einsatz kommt. Ein detailliertes Datenblatt hat Canon unmittelbar nach Präsentation noch nicht zur Verfügung gestellt, laut vorab geleakten Informationen liegt die Lichtempfindlichkeit zwischen ISO 100 und 40.000 und lässt sich auf 50, 51.200 und 102.400 erweitern. Die Verschlusszeiten liegen zwischen 1/8000 bis 30 Sekunden. Videos werden in 4K UHD mit maximal 30 fps gemacht, in FullHD sind es bis zu 60fps.

Bei der EOS R kommt Canons Dual-Pixel-Autofokus zum Einsatz. Kein Tippfehler: Der Sensor verfügt laut offiziellen Angaben über 5.655 Messpunkte. Die Kamera ist außerdem mit einem WLAN-Adapter ausgestattet.