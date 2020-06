Canon G1X: Große Leistung, kleine Defizite

Formfaktor

Obwohl die G1X in die Kategorie "kompakte Digitalkamera" fällt, trifft "kompakt" als Beschreibung für den Formfaktor nur bedingt zu. Rein von der Höhe und Breite her scheint sie zwar nur geringfügig größer als die G12. Das größere Objektiv und der größere Sensor sorgen aber auch für eine größere Tiefe und ein Gewicht, das knapp über einem halben Kilogramm liegt.

Das für diesen Formfaktor überraschend hohe Gewicht und das nahezu "aufgeblähte" Gehäuse (kein Platz bleibt ungenutzt, kein Eck wird ausgespart) sorgen zwar dafür, dass sich die Kamera recht wuchtig anfühlt, beeinträchtigt aber nicht die Ergonomie. Die rutschfesten Elemente an der rechten Vorder- und Hinterseite sind gut positioniert und die Digicam sollte auch für User mit großen Händen noch gut in der Hand liegen.

Hosentaschenformat hat die G1X nicht. In eine große Jacken- oder Manteltasche passt sie noch, ansonsten wird sie wohl eher im Rucksack oder einer Tragetasche landen. Ein wenig störend ist, dass das Objektiv keine Abdeckung fix verbaut hat, wie es bei Digicams üblich ist. Dem Objektivdeckel liegt ein Befestigungsband bei, aber die Kamera hat keine Extra-Öse, um dieses anzubringen. Nutzt man den mitgelieferten Tragegurt, muss man das Befestigungsband an der Trageschlaufe anbringen – für das Befestigungsband und den Tragegurt sind die Gurtösen an der G1X zu klein.

Bedienung

Wie für die G-Serie üblich, setzt auch die G1X auf eine möglichst umfangreiche manuelle Bedienung, was in einer Vielzahl an Tasten und Rädern resultiert. Um Blende und Verschluss einzustellen, gibt es zwei Räder. Das erste befindet sich rechts an der Vorderseite. Dieses Rad hätte eine Spur höher liegen oder etwas mehr nach oben angewinkelt sein können, damit es leichter erreichbar ist. Das zweite Rad befindet sich an der Rückseite und ist gleichzeitig eine Vier-Wege-Taste, um durch die Menüs zu navigieren oder die Funktionen ISO, Fokus, Blitz und Display schnell anzuwählen. Dieses Rad ist zwar gut zu erreichen, aber nicht für die längere Nutzung gedacht. Stellt man etwa auf manuellen Fokus um, muss man teilweise ziemlich lange dieses Rad drehen, um die Schärfe einzustellen, was schmerzhaft im Daumengelenk werden kann.

Rechts oben ist eine dedizierte Aufnahmetaste für Videos und links oben eine Taste, die mit einer beliebigen Funktion belegt werden kann. An der Oberseite befindet sich das übliche Modus-Wahlrad. Die HDR-Funktion hat eine eigene Position am Wahlrad bekommen, ist aber auch noch mal unter den Szenen-Modi zu finden. Unter dem Modus-Rad ist noch ein Rad, mit dem die Belichtung von -3 bis +3 Blendenstunden eingestellt werden kann.

Die Menüführung ist Canon-typisch eher selbsterklärend, die einzelnen Funktionen werden auch mit kurzen Bildschirmtexten erklärt. Es hilft aber auf jeden Fall, wenn man schon Fotografieerfahrung hat. Einen Anfänger-Modus, bei dem die Unterschiede zwischen großer und kleiner Blende oder ähnliches erklärt werden, gibt es nicht.

Sucher und Display

Das 3-Zoll-Display ist klapp- und schwenkbar. Der Mechanismus wirkt stabil und ist das Display eingeklappt, ist es gleichzeitig beim Transport gegen Schäden von Außen geschützt.

Der optische Sucher ist nur im Notfall zu verwenden. Befindet man sich im Weitwinkel-Bereich, ist in der linken unteren Ecke das Objektiv sichtbar. Zoomt man nahe heran, sieht zwar das Motiv scharf im Sucher aus, aber das eigentliche Bild kann unscharf sein, weil man zu nahe dran ist oder der Autofokus auf ein anderes Motiv scharf stellt. Außerdem ist das Sichtfeld eingeschränkt und entspricht nicht dem Abbild.

Dem optischen Sucher fehlen außerdem Informationseinblendungen. Hat die Kamera erfolgreich fokussiert, sieht man nur eine kleine LED-Leuchte rechts neben dem Sucher im Augenwinkel aufleuchten. Auch ein Annäherungssensor fehlt – sofern man das Display nicht vorher per Tastendruck abschaltet oder einklappt, bleibt es aktiv, während man den Sucher nutzt.

Die folgendem Beispielbilder wurden als JPG mit 14MP aufgenommen. Mehr Beispielbilder auf Flickr: Link