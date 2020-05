Canon stellt 7D Mark II vor

Die Gerüchte rund um eine neue APS-C-Kamera von Canon haben sich bewahrheitet. Im Rahmen der alle zwei Jahre stattfindenden Fotomesse Photokina in Köln hat Canon die 7D Mark II vorgestellt. Die Kamera selbst ähnlet optisch seinem Vorgänger, das Gehäuse wurde laut dem Konzern allerdings verbessert, um die Kamera vor äußeren Einflüssen zu schützen.

Herzstück der neuen Kamera ist ein APS-C-Sensor mit einer maximalen Auflösung von 20,2 Megapixel, das Vorgängermodell löste mit 18 Megapixel auf. Die Lichtempfindlichkeit lässt sich von ISO 100 - 16000 regulieren, im erweiterten Modus bis zu einem Wert von 51.200. Die Kamera ist vorwiegend an Profis und ambitionierte Amateure gerichtet, die viel im Tele-Bereich fotografieren, wie etwa Sport- und Naturfotografen. Dazu ist die 7D Mark II mit einem umfangreichen Autofokussystem ausgestattet. Alle 65 Autofokuspunkte sind Kreuzsensoren. Maximal schafft die Kamera zehn Fotos pro Sekunde und ist damit laut Canon die schnellste APS-C-Spiegelreflexkamera am Markt. In Sachen Video bleibt Canon traditionell und verzichtet auf 4K-Videofunktion. Stattdessen werden Videos wahlweise in 720p und 1080p mit 60fps aufgenommen.