CardioDock: Blutdruck-Messmodul fürs iPhone

Mit dem CardioDock gibt es nun ein Gerät von Medisana am Markt (für 129,90 Euro bei T-Mobile), mit dem Erwachsene den Blutdruck und Puls am Oberarm selbstständig messen und die Daten im Anschluss in einer App namens VitaDock am iPhone oder iPod touch speichern können. Für das iPad ist das Dock hingegen nicht geeignet. Auch das iPhone lässt sich nur ohne Schutzhülle auf die Docking Station stecken, in diesem Zustand ist diese allerdings auch gleichzeitig als Ladegerät verwendbar.

Das CardioDock ist weiß und besteht aus einem Blutdruck-Messmodul, einem Netzteil mit Mikro-USB-Stecker, einer vorgeformten Oberarmanchette in der Größe M (für 22 bis 32 Zentimeter Umfang) und einer praktischen Transporttasche. Ähnlich wie beim ThermoDock von Medisana gibt es auch beim CardioDock eine umfangreiche Bedienungsanleitung, in der Schritt für Schritt erklärt wird, wie die Blutdruckmessung mit dem Gerät funktioniert und was dabei zu beachten ist.

Darin ist unter anderem vermerkt, dass es bei Personen mit Herzrhythmusstörungen und einem unregelmäßigen Puls zu Schwierigkeiten bei der Erfassung der Daten kommen kann. Dies wird aber auch direkt bei der Messung durch ein entsprechendes Symbol (Herz) angezeigt. Zudem sollten Schwangere und Personen mit einer arteriellen Verschlusskrankheit vor der Verwendung des Geräts Rücksprache mit ihrem Arzt halten.

Wie das CardioDock funktioniert

Eine erste Blutdruck-Messung sollte in der Regel morgens nach dem Aufstehen erfolgen. Das funktioniert mit dem CardioDock folgendermaßen: Man steckt sein iPhone oder seinen iPod touch an die Docking Station, startet die App namens VitaDock, die im App Store kostenlos zur Verfügung steht, legt sich die Oberarmanchette auf Herzhöhe auf den Arm und entscheidet sich im Anschluss für eine einfache Messung (dazu drückt man den Start-Knopf) oder für eine 3MAM-Messung (das sind drei Messungen hintereinander, aus denen ein Mittelwert errechnet wird) und schon geht es los.

Mit der 3MAM-Messung ist man, was das Ergebnis betrifft, auf der sicheren Seite, da manchmal eine kleine körperliche Anstrengung kurz vor der Messung ausreicht, um ein Ergebnis zu verfälschen. Die gemessenen Werte werden nicht am Dock selbst, sondern in der App VitaDock angezeigt und lassen sich, ähnlich wie die Werte der Temperatur-Messung, darin auch speichern und in einer Art Tagebuch wieder abrufen.