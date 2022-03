Chipmangel: Ford liefert Autos mit eingeschränkter Heizung

Der US-Autohersteller Ford wird künftig einige Modelle des SUVs Ford Explorer mit einem eingeschränkten Funktionsumfang ausliefern. Wegen fehlender Chips werden die betroffenen Fahrzeuge keine Möglichkeit haben, die Klimaanlage und die Heizung von den Rücksitzen aus zu steuern.

Ford will die fehlenden Bauteile innerhalb eines Jahres an Ford-Händler liefern. Diese können die Chips dann in die betroffenen Explorer-Modelle einbauen. Das berichtet Automotive News.