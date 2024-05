Circle to Search mit Google: Samsungs neue Art der Online-Suche

Mit der neuartigen KI-Suche war es noch nie so einfach, die passenden Kleidungsstücke, unbekannte Pflanzen, Speisen oder Sehenswürdigkeiten zu finden.

Damit lässt sich nämlich im Handumdrehen herausfinden, was auf dem Display zu sehen ist : Man kreist mit seinem Finger oder dem Samsung S Pen einfach den entsprechenden Bildschirmausschnitt ein und erhält mithilfe der Galaxy AI die passenden Suchergebnisse angezeigt.

Nun könnte man mühsam über eine mögliche Ortsangabe und den angeführten Tags nach Anhaltspunkten suchen oder darauf hoffen, dass irgendwo in den Kommentaren ein Hinweis zu finden ist. Oder man nutzt die Funktionen " Circle to Search mit Google " auf einem der neueren Samsung-Highend-Modellen – dabei ist es egal, ob Galaxy S24 oder Galaxy Z Flip5.

Alle die auf Instagram unterwegs sind, kennen das Problem: Man ist begeistert von traumhaften Bildern, die spektakuläre Unterkünfte und faszinierende Sehenswürdigkeiten zeigen. Aber aus irgendeinem Grund haben die Travel-Influencer nicht erwähnt, wo diese Aufnahmen entstanden sind oder was darauf zu sehen ist.

So funktioniert "Circle to Search"

Praktisch ist zudem, dass man die Bildschirmsuche auch in der Kamera-App nutzen kann, ohne dass man zwangsweise ein Foto aufnehmen muss. Man nimmt mit der Kamera einfach ein Objekt ins Visier, startet "Circle to Search mit Google", zeichnet den Kreis und erhält die entsprechenden Sucherergebnisse.

Auf diese Weise kann man auch schnellstmöglich Produkte in Online-Shops finden, die man auf einem Foto oder Video entdeckt hat. Genauso hilft die KI dabei, Lebensmittel , Kleidungsstücke , Speisen , Pflanzen oder Tiere zu finden, bei denen man lediglich einen visuellen Anhaltspunkt hat. Das AI-Feature funktioniert sowohl mit Bildern als auch mit Videos und Texten.

So funktioniert "Circle to Search mit Google"

Um "Circle to Search mit Google" aufzurufen, muss man auf seinem Samsung-Flagship-Smartphone lediglich die virtuelle Home-Taste gedrückt halten. Wer Bildschirmgesten anstatt der Navigationsleiste verwendet, kann die KI-Funktion auch durch längeres Drücken auf das schmale Gestensymbol aufrufen.

"Circle to Search mit Google" nutzt die Online-Suche von Google. Einschränkungen gibt es lediglich bei der Suche nach Personen und bei Anwendungen, die Screenshots unterbinden, etwa Streaming- und Banking-Apps.

Voraussetzung für "Circle to Search mit Google" ist eine aktive Internetverbindung. Möglicherweise muss man die Bildschirmsuche zuvor in den Einstellungen des Smartphones aktivieren. Sollte die Fehlermeldung "Die Bildschirmsuche ist nicht verfügbar" aufscheinen, kann man dies in den Einstellungen ändern - unter: Einstellungen > Apps > Standard-Apps > Digitale Assistenz-App und "Bildschirmbilder analysieren" aktivieren.