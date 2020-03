AirPods und Apple Watch dürfen nicht mehr anprobiert werden

Apple wolle seine Mitarbeiter und Kunden schützen. Damit begründet der iPhone-Hersteller neue Regeln für Apple-Store-Mitarbeiter. Demnach sollen die Verkaufsmitarbeiter den Kunden das Anprobieren der Apple Watch oder der kabellosen AirPod-Kopfhörer nicht mehr anbieten.

Erst wenn Kunden unbedingt darauf bestehen, die Produkte anprobieren zu können, sollten Store-Mitarbeiter das auch ermöglichen. Begründet wird der Schritt mit der Sorge um die Ausbreitung des Coronavirus.

Aufgrund der dramatischen Situation in Italien musste auch Apple all seine Stores in dem Land schießen. Andernorts bleiben die Apple Stores offen. Um die Ausbreitung des Virus zu bekämpfen, hat Apple jedoch die Hygienerichtlinien für seine Geschäfte verschärft.