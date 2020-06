Crysis 2: Vier Millionen illegale Downloads

Auch wenn Crysis 2 nicht das meistverkaufte PC-Spiel 2011 war - diesen Titel heimste das Rollenspiel Skyrim mit über 10 Millionen verkauften Exemplaren ein - so führt der deutsche Shooter zu Jahresende doch noch ein Ranking an. Allerdings dürfte das Publisher EA nicht sonderlich freuen - der Crytek-Titel war 2011 das am häufigsten illegal heruntergeladene PC-Spiel. Das besagt ein Ranking des Blogs Torrentfreak.com - demnach wurde Crysis 2 seit seiner Veröffentlichung im März mehr als 3,92 Millionen mal über Bittorrent heruntergeladen.

Shooter dominieren Top 5

Dass das Spiel bereits einen Monat vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin ins Netz gelangte dürfte mitunter einer der Gründe sein, wieso das Spiel so beliebt auf Bittorrent war - daran konnte auch der stärkste Kopierschutz nichts ändern. Auf Platz 2 landet ein weiterer Shooter: Call of Duty Modern Warfare 3 wurde 3,65 Millionen mal heruntergeladen. Beeindruckend hierbei ist, dass der neueste Titel der beliebten Shooter-Reihe erst im November auf den Markt kam. Auf den weiteren Plätzen landeten Battlefield 3, FIFA 12 und Portal 2.

Strenge Kopierschutzmaßnahmen

Die hohen Downloadzahlen für PC-Spiele dürften den Publishern weiterhin Grund zur Sorge geben. Maßnahmen wie der "Always-On"-Kopierschutz von Ubisoft, der bei Assassin`s Creed 2 zum Einsatz kam und eine dauerhafte Internetverbindung während des Spielens erfordert, werden den PC-Spieler daher vermutlich in den nächsten Jahren weiter begleiten.