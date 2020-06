Cure Runners im Test: Endzeit-Jump’n’Run aus Österreich

Sei es Borderlands, Fallout oder Rage, das Endzeit-Szenario war in den vergangenen Jahren in zahlreichen Blockbuster-Videospielen zu finden. Nun hat sich auch ein österreichisches Entwickler-Team am Szenario versucht und mit Cure Runners ein Jump’n’Run mit RPG-Elementen für Android und iOS veröffentlicht. Hinter dem Titel stehen der Spiele-Entwickler ovos und das Wiener Start-up Three Coins. Ovos, das vor allem für das international erfolgreiche Physik-Lernspiel Ludwig bekannt ist, übernahm die Programmierung des Spiels.