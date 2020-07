Kicked Out!: Social Game gegen Schuldenfalle

CA

sowie der vom österreichischen Studio C-Arena entwickelteFootball Manager versuchten ihr Glück auf. Während Newsgrape mit knapp 16.000 US-Dollar erfolgreich war und sich damit einen ordentlichen Start finanzieren konnte, verfehlte C-Arena das angepeilte Ziel von 20.000 US-Dollar deutlich und erhielt somit nichts. Denn das Konzept vonsieht vor, dass zunächst das selbst gesteckte Ziel erreicht werden muss, damit die "Finanzierungsrunde" erfolgreich ist.

Angst vor dem Scheitern hat Robinson nicht: "Wir sind ein junges Team und glauben an unser Konzept." Auch ohne Kickstarter-Finanzierung werde es das Spiel geben, doch man wolle weiterhin unabhängig bleiben und dazu sei Crowdfunding optimal. Sollte alles so ablaufen wie geplant, dürfte das Spiel bereits Anfang 2013 veröffentlicht werden. Sollte das Spiel im Übrigen ein Erfolg werden, wolle man das verdiente Geld in weitere Projekte zum Financial Literacy stecken. "Leider sind private Finanzen in Europa immer noch ein Tabu, vielleicht können wir ein wenig dazu beitragen, dass sich das ändert", gibt sich Robinson enthusiastisch.