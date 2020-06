Das Ende des klassischen Schulbuchs

„Als ich erfahren habe, dass es technisch möglich ist, individuelle Schulbücher zu drucken, habe ich mich sofort dafür interessiert“, erzählt Michael Lemberger, Chef des Bildungsverlags Lemberger, im Gespräch mit der futurezone. Der Bildungsverlag ist einer der ersten in Österreich, der Lehrern die Möglichkeit bietet, zusätzliche Seiten in Schulbücher einzubinden. „Das ist auch in kleiner Auflage möglich. Wenn jemand 15 Stück bestellt, kann er ein Buch inklusive erweiterten Seiten zum selben Preis beziehen wie ein klassisches Schulbuch, von dem man normalerweise zigtausend Stück machen lässt“, sagt Lemberger.