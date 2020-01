Das Erbe von Amabrush: Neue 10-Sekunden-Zahnbürste jetzt erhältlich

Die Y-Brush ist jetzt für 109 Euro im Webstore des Unternehmens erhältlich. Auch sie verspricht das Reinigen der Zähne in 10 Sekunden. Allerdings muss man die Bürste nach 5 Sekunden aus dem Mund nehmen und wenden, damit die andere Hälfte des Gebiss gereinigt wird. Vermutlich wurde dieser Ansatz gewählt, um nicht das Patent von Amabrush zu verletzen.

Ebenfalls anders als bei Amabrush: Die Zahnpasta befindet sich nicht in einem eigenen Tank, sondern wird vom Nutzer auf das Mundstück aufgetragen. Dann heißt es rein in den Mund damit und 5 Sekunden darauf herumkauen, während die Y-Brush vibriert. Laut dem Unternehmen wird so um 15 Prozent mehr Plaque entfernt als mit einer traditionellen Zahnbürste. Allerdings wird kein Vergleich zu einer herkömmlichen elektrischen Zahnbürste angegeben.