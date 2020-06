Das Hofer-Handy Huawei Sonic im Test

Das Huawei Sonic U8650 ist in den Farben Schwarz oder Weiß verfügbar. In Weiß sieht der Mix aus schwarzer Display-Umrandung, weißem Rand und chrom-farbener Zier-Rahmung nicht sehr harmonisch aus. Die Plastik-Rückseite ist leicht angeraut und die Kanten sind angenehm abgerundet, wodurch das Sonic gut in der Hand liegt.

Ein Knirschen und Knarren kommt im alltäglichen Gebrauch nicht vor. Hält man das Sonic aber mit zwei Händen im Querformat und drückt mit den Daumen gegen die Unterseite, biegt sich das gesamte Handy etwas durch. Im Normalfall macht man das natürlich nicht, allerdings lässt diese ungewollte Flexibilität nicht auf eine besonders hohe Stabilität schließen.