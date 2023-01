Das ist das heißeste Gadget der Generation Z

Nicht nur Modetrends wiederholen sich, sondern auch Techniktrends. Kein Wunder also, dass die Generation Z (1997 bis 2012 Geborene) nicht mehr mit ihren Smartphones fotografieren möchte. Stattdessen nutzt man heutzutage Digitalkameras , meint zumindest die New York Times .

Influencerinnen wie Kylie Jenner, Bella Hadid oder Charli D’Amelio brachten den Trend ins Rollen, indem sie überbelichtete, körnige Fotos ins Netz stellten, die eher an die 2000er als an die 2020er-Jahre erinnern. Wie ein Lauffeuer verbreiteten sich mit alten Digitalkameras geschossenen Bilder auf Tiktok oder Instagram.

Alte Digitalkameras sind gefragt

Und obwohl, oder gerade weil moderne Digitalkameras viel zu gute Fotos machen, greifen Jugendliche gerne auf ältere Modelle zurück, die etwa auf e-Bay verkauft werden. So ist die Zahl der Suchen nach “Digitalkamera” auf e-Bay 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent gestiegen. Suchen nach bestimmten Modellen, wie etwa der “Nikon Coolpix” haben sich sogar verdoppelt.

Auf Tiktok werden sogar Anleitungen gepostet, wie man die Kamera eines iPhones in eine “sh*tty 2000s digital camera” verwandelt. Denn in einer Zeit, in denen Hochglanzfotos mit Beautyfilter zum Standard geworden sind, heben sich schlechte Digitalbilder von der Masse ab.