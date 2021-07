Die besten Apps zur Objekterkennung für iOS und Android

Ob cooles Outfit oder Pflanze im Garten, mit Lens und Co. identifizieren wir jedes noch so unbekannte Objekt im Handumdrehen.

So können wir durch den einfachen Upload eines Fotos Tiere, Pflanzen, Geräte oder eben Kleidungsstücke identifizieren lassen. Die Ergebnisse sind dabei oft verblüffend.

In einer modernen Welt voller bunter Bewegtbilder und neuer Konsumgüter ist es manchmal schwer den Überblick zu behalten. Ständig laufen uns neue Dinge über den Weg, die wir noch nicht kennen, die uns aber interessieren würden.

Google Lens

Für all jene die allgemeine Objekterkennung brauchen, ist möglicherweise Google Lens das Richtige. Dank des mächtigen Suchalgorithmus kann Google nämlich längst mehr als nur Worte in ein Suchergebnis umwandeln. Google Lens braucht zur Referenz ein einziges Foto von uns, welches wir direkt in der App anfertigen oder über die Galerie hochladen können.

Innerhalb von Sekunden spuckt die Anwendung dann ein Ergebnis aus. Und das ist in vielen Fällen verblüffend. So kann Google Lens etwa nicht nur zwischen Hund und Katze unterscheiden, bei den jeweiligen Tieren wird oft sogar die Rasse mitgenannt. So kann Lens beispielsweise zwischen Dachshund und Schäferhund unterscheiden.

Nicht nur hier ist Lens stark. Das helfende Auge erkennt auch Logos, Geräte, Pflanzen oder Kleidungsstücke. So können wir etwa nach Schuhen suchen und uns die Shops anzeigen lassen, die sie verkaufen. Während Google Lens auf Android eine Standalone-App ist, wurde die Funktion auf iOS in Google Photos integriert. Sowohl iOS-Nutzer, als auch Desktop-Liebhaber haben aber noch eine weitere Möglichkeit, die Lens-Funktion zu nutzen.

Wer in Google (nur in der Desktop-Ansicht wohlgemerkt) auf Bilder klickt, findet in der Suchleiste nämlich ein Kamera-Symbol, welches den Upload von Bildern erlaubt. Hier können wir ebenfalls den Abgleich von Bildern nutzen.

Google Lens ist kostenlos für Android erhältlich. Google Photos ist kostenlos für iOS erhältlich.