Das ist die größte Kamera der Welt

An der Entwicklung der größten Kamera der Welt haben Forscherteams die vergangenen 7 Jahre gearbeitet. Die Arbeiten befinden sich nun auf der Zielgeraden, sodass die 3.200-Megapixel-Kamera demnächst fertiggestellt wird.

Einsatzzweck für die so genannte LSST-Kamera (Legacy Survey of Space and Time) ist die Himmelsbeobachtung und Kartografie des südlichen Sternenhimmels. Installiert wird das Gerät als Teil des Vera C. Rubin Obervatory in Chile.