Spektakuläres Video zeigt surreale Regenbogen-Wolke

Das auf Twitter geteilte Video wurde mittlerweile über 14 Millionen mal angesehen und hat mehr als 600.000 Likes. Neben sehr vielen zweifelnden Kommentaren, gibt es auch ein paar lustigere Meldungen wie: „Sieht aus, als wären ein paar Einhörner im Kreis geflogen.“

Entstanden ist das Video in Südchina, in der Stadt Haikou am 21. August. Es zeigt eine Pileus-Wolke. (lateinisch Mütze). Diese Begleitwolke ist wie eine Art Kappe auf einer größeren Wolke oben drauf.

Wenn sie vom Sonnenlicht im richtigen Winkel getroffen wird, wird das Licht zwischen den Wassertröpfchen und Eiskristallen gebeugt und lässt so diesen Regenbogen-Effekt entstehen.

Vermutlich echt

Dass dieses Phänomen der irisierende Wolke so deutlich zu sehen ist, ist ein glücklicher Zufall – mit sanfter Nachhilfe. Smartphones stellen bei Videos tendenziell Farben übersättigt dar, um für die geringe Lichtstärke, bzw. Sensorgröße zu kompensieren. Das lässt die irisierende Wolke natürlich nochmal schöner strahlen.

Ein kompletter Fake dürfte es aber nicht sein. Zumindest haben sich auf Twitter einige andere Wissenschafter*innen und Meteorolog*innen zu Wort gemeldet und gesagt, dass sie das Video für echt halten. Hier zum Vergleich Fotos von anderen irisierenden Wolken: