Das sind die günstigsten Mobilfunker Österreichs

Dieses Jahr fiel das Rennen jedoch knapp aus, A1-Diskonttochter Yesss landete mit 27,99 Prozent auf dem zweiten Platz. Auf dem dritten Platz landete UPC Mobile (6,68 Prozent), vor HELP Mobile, T-Mobile-Tochter Telering und dem Studenten-Angebot Educom. Insgesamt verzeichnete Tarife.at im Vorjahr 2,4 Millionen Suchanfragen. „Derzeit bieten in Summe 30 Anbieter rund 350 Handytarife an, woraus sich im Schnitt monatlich etwa 150 Tarifänderungen ergeben. Für den einzelnen Verbraucher ist dieser harte Wettbewerb zwar erfreulich, aber gleichzeitig auch schwer zu überschauen“, so Maximilian Schirmer, Geschäftsführer von Tarife.at.