MediaMarkt Mobil und Saturn Mobil stellen Ende März Betrieb ein

Die Mobilfunktarife MediaMarkt Mobil und Saturn Mobil stellen nach dem 31. März 2019 ihren Betrieb ein. Das bestätigte Betreiber MediaMarktSaturn Österreich in einer Aussendung. Demnach haben bestehende Kunden mit aktiven SIM-Karten bis zum 31. März Zeit, um ihren Tarif zu wechseln. Danach können sie die Dienste der virtuellen Mobilfunker (MVNO) nicht mehr nutzen. Betroffene Kunden sollen sich an eine MediaMarkt- oder Saturn-Filiale wenden, in der sie „individuelle Umstiegsangebote“ erhalten. Je nach aktuellem Tarif sollen die Umstiegsangebote gleiche oder bessere Konditionen garantieren.