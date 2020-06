Der C64 ist 30

Der Brotkasten wird 30 - anno 1982 gab der Commodore 64, der noch heute ein Kultobjekt und begehrtes Sammlerstück ist, sein Debüt auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Auch wenn er C64 hieß und eigentlich mit 64kb RAM daherkam - ansprechbar in BASIC waren lediglich 32kb. Ein Marketingtrick, auf den selbst heute noch zahlreiche Hardwarehersteller zurückgreifen, zum Beispiel bei aktuellen Smartphones. Nichtsdestotrotz eroberte das kleine Gerät den Heimcomputermarkt im Sturm und fand seinen Platz in zahlreichen Kinderzimmern, wo erste Erfahrungen mit Computern gesammelt wurden. Das Gerät verkaufte sich im zweistelligen Millionenbereich, genauere Absatzzahlen wurden nie veröffentlicht.