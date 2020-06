Diablo 3 Reaper of Souls im Test: Es ist Abenteuerzeit!

Die Kampagne von Reaper of Souls fügt den fünften Akt zu Diablo 3 hinzu. Es geht in die Westmark, die ein finsteres Schicksal ereilt hat. In den düsteren Straßenzügen tummeln sich Dämonen, flüchtende Bürger werden in Wesen des Bösen verwandelt und der Weg zum Boss führt durch einen Gang, in dem die Leichen den Boden bedecken und die Wände hochgestapelt sind.

Zusätzlich gibt es noch Nebenquests mit Handlungen, wie einen Aufstand der Bürger gegen den Adel, ein paar Einzelschicksale und Begleiter-Missionen, die es zu entdecken gibt. Die Geschichten der Nebenstränge verlaufen sich zwar und sind nicht allzu relevant (man tötet Monster und sammelt Gegenstände – auch ohne Story), dennoch tragen sie zu einer dichteren Atmosphäre bei.

Das hat aber auch einen Nachteil: Mit rund vier bis fünf Stunden Spielzeit kommt einem der Akt fünf fast schon zu kurz vor. Man hätte gern mehr gehabt. Trotz der eher kurzen Spielzeit hat es Blizzard geschafft viele verschiedene Orte und zahlreiche neue Monster und Gegnertypen hineinzupacken.