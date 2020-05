Die besten Netflix-Alternativen im Überblick

Der Hype um den Start von Netflix ist groß. Man möchte fast glauben, dass es in Österreich zuvor noch keine Videostreaming-Flatrates gab, doch einige Anbieter haben sich in den letzten Jahren auch in Österreich niedergelassen. Die wohl schärfsten Netflix-Konkurrenten sind Sky Snap sowie Maxdome, aber auch einige kleine Anbieter haben ihre Nische gefunden. Die Preise liegen durchgehend unter zehn Euro pro Monat, dafür erhält man jedoch auch Zugriff auf die komplette Bibliothek.