Die faltbaren Smartphones haben ein Namensproblem

LG wiederum, der wohl einzige Hersteller, der ein biegbares OLED-Display produzieren und etwa an Huawei liefern könnte, hat ebenfalls mehrere Produktbezeichnungen registrieren lassen. Neben - Überraschung! - "Flex" hält LG "Foldi" und "Duplex" für tolle Bezeichnungen. Da die Marken unter der Kategorie " Smartphones" angesucht wurden, ist davon auszugehen, dass LG nicht nur die Displays für andere Hersteller liefern, sondern auch selbst mit eigenen faltbaren Handymodellen in den Markt einsteigen will.