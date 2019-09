Die Handy-Griffe PopSockets gibt es jetzt auch für Bierdosen

Wer sich ein solch „innovatives“ Produkt um 15 US-Dollar leistet, will natürlich damit gesehen werden. Entsprechend auffällig sind die Farbvarianten. Tarnmuster für den leidenschaftlichen Bierdosentrinker und Florales für die Frappuccino-Fraktion.

Solche Sleeves wurden ursprünglich gemacht, um gekühlte Getränke länger kalt bleiben zu lassen. Durch das isolierende Material liegt die Hand nicht direkt auf der Dose/Flasche auf, wodurch die Körperwärme nicht an das Getränkebehältnis und dessen Inhalt abgegeben wird. Üblicherweise wird sowas in den USA als Werbegeschenk verteilt oder in Andenkenläden, mit passenden Aufdrucken, an Touristen verkauft. Diese kamen aber bisher ohne „PopGrip“ aus.