Bosch bringt Kinderwagen mit Elektromotor

Den Trend zur Elektromobilität will der deutsche Hersteller Bosch in einem bis dato eher unterbelichteten Markt nutzen: bei Kinderwägen. Mit dem eStroller bietet Bosch ein Antriebssystem an, der das Schieben mittels zwei Elektromotoren in der Hinterachse erleichtert. Darüber hinaus ist eine elektromechanische Bremse vorgesehen, die ebenfalls von dem herausnehmbaren Litium-Ionen-Akku betrieben wird.

Unterstützung bergauf und bergab

Intelligente Sensoren sollen selbstständig erkennen, wenn der Kinderwagen über einen steilen Weg oder in unwegsamem Gelände geschoben wird. Während beim Bergauffahren die Motoren unterstützend eingreifen, wird beim Bergabfahren die elektrische Bremse aktiv. Zudem gibt es eine Feststellbremse, die ebenfalls automatisch aktiviert wird, wenn der Kinderwagen zum Stehen kommt oder in Alarmmodus versetzt wurde. Dann kann eine unautorisierte Person den Kinderwagen nicht stehlen.