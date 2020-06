Die LTE-Angebote im Überblick

Die Lernphase

2011 sei für A1 eine Art „ Lernphase“ gewesen, 2012 werde das LTE-Netz massiv erweitert, bereits heuer sind 2000 Basisstationen an das Glasfasernetz angebunden worden, eine wesentliche Voraussetzung, um die hohen Datenvolumina und Datenraten künftig auch abführen zu können.

Jüngster LTE-Betreiber ist Drei. Seit zwei Wochen ist auch für Drei Wien eine LTE-Stadt, im kommenden Jahr sollen noch Graz, Linz und Salzburg dazukommen, in den kommenden 18 Monaten will man eine LTE-Versorgung von 25 Prozent. Drei bringt deshalb LTE rund ein Jahr später als die Konkurrenz, „weil wir warten wollten, bis die Technologie fertig ist“, so Drei-Chef Jan Trionow. Mit dem Ausbau der ländlichen Regionen wird man ebenfalls mit den Frequenzen der Digitalen Dividende starten.

Der Tarif-Vergleich

Den gewinnt Drei. Um monatliche 49 Euro kann man down- und uploaden wie viel man will. Bei T-Mobile ist das prinzipiell auch möglich, allerdings wird ab 40 GB das Tempo auf 128 Kbit/Sekunde gesenkt. Und bei A1 zahlt man nicht nur um fast 40 Euro mehr, sondern jedes MB über 40 Gigabyte kostet 5 Cent zusätzlich.

Statistisch betrachtet besitzen 15 Prozent der Österreicher einen mobilen Breitband-Anschluss. Wir liegen damit unter den Top 3 Europas – nur in Portugal und in Finnland gibt es noch mehr mobile Breitband-Kunden. Einer der Gründe ist, dass bei uns die Datentarife im Keller sind. 10 GB für neun Euro, wie der „3data 10 GB“ von Drei – ist ein Tarif, der nicht nur europaweit konkurrenzlos ist, sondern der auch heimische Betreiber dazu gezwungen hat, mit ähnlichen Tarifen nachzuziehen. Diese Tarife gelten allerdings nur für den Mobilfunkstandard 3G. Mit dem Start der neuen Mobilfunktechnologie LTE (Long Term Evolution), der gerne als Datenturbo bezeichnet wird, haben die Betreiber nun die Chance, Geld, das sie bei 3G nicht eingenommen haben, zu verdienen. Denn wer den schnellen Mobilfunk LTE nutzen will, muss mit monatlichen Kosten von 49 bis 89,90 Euro rechnen. LTE wird nämlich als Festnetz-Ersatz gesehen, soll Dienste ermöglichen, die mit 3G kaum machbar sind. Immerhin sind bereits jetzt bei LTE Datenraten von bis zu 100 Mbit/Sekunde möglich.