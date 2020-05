Diese Maske unterstützt FaceID und desinfiziert sich selbst

Smartphone entsperren per Gesichtserkennung ist mit der Corona-Krise und entsprechender Maskenpflicht schwierig geworden. Für alle, die darauf aber schwer verzichten können, gibt es vielleicht bald eine Alternative. Das chinesische Tech-Unternehmen Huami entwickelt einen transparenten N95-Konkurrenten, der sich selbst desinfizieren kann.

Als N95 werden in den USA medizinische Gesichtsmasken bezeichnet. Laut CNET filtern diese Masken allerdings keine feinen Partikel und müssen regelmäßig gewaschen werden. Auch die "Belüftung" sei mangelhaft. Das will Huami nun mit seiner Amazfit Aeri ändern.

Austauschbare Filter

Die Luftfilter sind austauschbar, die Maske selbst ist im Inneren mit UV-Licht ausgestattet. Wird sie an eine USB-C-Stromversorgung angeschlossen, kann sie sich nach jedem Gebrauch in nur wenigen Minuten selbst desinfizieren. Jeder Filter soll so für etwa eineinhalb Monate anwendbar sein. N95-Masken, die 95 Prozent aller Partikel filtern, sind hingegen nur für 8 Stunden empfehlenswert. Wie effizient die Arie-Maske aber in der Praxis ist, bleibt vorerst noch unklar.