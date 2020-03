FaceID: Wie man sein iPhone trotz Maske entsperrt

In Tschechien und Asien herrscht die Pflicht schon lange. In Kürze müssen nun auch in Österreich alle einen Gesichtsschutz beim Einkaufen tragen. Für Besitzer eines neueren iPhones, die ihr Gerät mit Apples Gesichtserkennung FaceID entsperren, führt das unweigerlich zu Problemen. Wie der futurezone-Selbsttest zeigt, verweigert das Gerät den Entsperrvorgang. Ein zweites FaceID-Profil mit der Maske im Gesicht einzurichten, ist ebenfalls unmöglich: "Entferne alles, was dein Gesicht möglicherweise verdeckt." So weit, so schlecht.

Halbierte Maske für FaceID

Im Netz findet sich allerdings ein Trick, mit dem man Apples Algorithmus angeblich überlisten kann. Wie einige Videos von chinesischen und taiwanesischen Blogger zeigen, kann man FaceID so einrichten, dass ein Teil des Gesichts von der Maske verdeckt wird. Einige User falten die Gesichtsmaske dafür in zwei Hälften. Die halbierte Maske wird beim Einrichten auf das rechte oder linke untere Viertel des Gesichts gedrückt. Damit kann man die Apple-Meldung umgehen, dass das Gesicht bedeckt ist und FaceID einrichten.