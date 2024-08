Disney+ will bald Geld für das Passwort-Teilen

Das Teilen von Passwörtern bzw. Accounts bei Streaming-Diensten ist den Betreibern naturgemäß ein Dorn im Auge. Sie hätten natürlich lieber, dass alle Kundinnen und Kunden selbst zahlungpflichtige Abos abschließen.

➤ Mehr lesen: Die wichtigsten Streaming-Dienste im Überblick

Nach mehreren Ankündigungen dürfte es Passwort-Sharing bei Disney+ nun schlussendlich auch an den Kragen gehen. Disney-CEO Bob Iger sagte am Mittwoch im Rahmen eines Investoren-Calls erneut, dass man damit im September „ernsthaft“ beginnen werde. Davon berichtet The Verge.

Kostenpflichtiges Teilen

Konkret dürfte Disney das Teilen des Passworts kostenpflichtig machen. Wie viel dafür fällig werden soll, ist allerdings unbekannt. Konkurrent Netflix verrechnet etwa bei seinen Abos jeweils 5 Euro für “Zusatzmitgliedsplätze”.

Iger hatte derartige Schritte in der Vergangenheit bereits mehrmals angekündigt. Zuletzt auch mit Zeitplan in einem Interview im April.

➤ Mehr lesen: Auch Disney+ geht jetzt gegen Passwort-Sharing vor

Möglicher Preis

Generell ist das Preismodell von Disney+ simpler als das von Netflix. Ein Abo kostet 10,99 Euro pro Monat oder 109,90 Euro pro Jahr. Kosten im Bereich von 5 Euro für das Teilen pro zusätzlichen Mitglied erscheinen wie bei Netflix realistisch.