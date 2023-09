Auch Disney+ geht jetzt gegen Passwort-Sharing vor

Disney+ hat angekündigt, gegen das Teilen von Passwörtern vorzugehen. Anfang November sollen die Maßnahmen zuerst in Kanada starten. Darüber wurden die dortigen Kund*innen laut Mobile Syrup per E-Mail informiert.

Darin heißt es lediglich, Disney wolle "die Möglichkeit einschränken, das Konto oder die Anmeldedaten außerhalb des Haushalts zu teilen". Unter "Haushalt" versteht Disney jene Geräte, die am Hauptwohnsitz eingeloggt sind und von den dort lebenden Personen genutzt werden.

Disney+ will Accounts analysieren

Unklar ist allerdings, wie Disney+ das umsetzen will. In den neuen Nutzungsbedingungen für Kanada heißt es zudem, das Unternehmen habe das Recht, Accounts zu "analysieren". Was genau damit gemeint ist, wird nicht weiter spezifiziert. Netflix geht mit dem Scannen der IP-Adresse gegen Passwort-Sharing vor.

Im hierzulande gültigen Nutzungsvertrag heißt es unter Punkt 1b sowie 4e noch, dass die Weitergabe der Accountdaten an andere erlaubt ist. Wie Netflix dürfte auch Disney+ die Maßnahmen Schritt für Schritt weltweit anwenden. Damit reagieren die Unternehmen auf stagnierenden Nutzerzahlen und Umsatzverluste.