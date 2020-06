Drei startet den LTE-Turbo

„Wir sind nicht die ersten, die mit LTE starten, weil wir warten wollten, bis die Technologie fertig ist und bis es Endgeräte gibt“, sagt Drei-CEO Jan Trionow. Den ersten Datenstick gibt es bereits im Portfolio, die ersten LTE-Smartphones sollen Anfang 2012 auf den Markt kommen. Drei hat im September 2010 eine LTE-Lizenz erworben, in den kommenden 18 Monaten will man eine LTE-Versorgung in Österreich von 25 Prozent erreichen - nach Wien werden Graz, Salzburg und Linz mit LTE versorgt. Trionow hofft, dass die Versorgung auch durch Übernahme von Frequenzen aus der Digitalen Dividende möglich wird.

Kundennutzen statt Begriffe

„Wir wollen dem Kunden aber nicht die technologischen Begriffe verkaufen“, so Trionow, „das sagt dem Kunden nichts und hat ihn eigentlich auch nicht zu interessieren. Wichtig ist für Kunden nur, dass die Services funktionieren und dass er das noch schnellere Netz noch besser nutzen kann.“

Den neuen LTE-Datentarif stellte Trionow gemeinsam mit Technologie-Partner ZTE im Rahmen des Handy-Kongresses Mobile Asia in Hongkong vor. Von ZTE stammt auch der Datenstick, der „im besten LTE-Tarif Österreichs“ (Trionow) enthalten ist. Kunden können für 49 Euro im Monat unlimitiert das Internet nutzen. Zum Vergleich: Bei A1 werden ab 40 GB Datenvolumen 0,05 Euro pro MB berechnet, bei T-Mobile wird nach 40 GB die Geschwindigkeit auf 128 Kilobit/Sekunde gedrosselt.