Ducati bringt bald Elektro-Motorrad auf den Markt

Der italienische Motorrad-Hersteller Ducati will künftig ebenfalls Elektro-Motorräder bauen. Das gab CEO Claudio Domenicali im Rahmen eines Events in Spanien bekannt. „Die Zukunft ist elektrisch und wir sind nicht weit vom Beginn der Serienproduktion entfernt“, wird Domenicali zitiert.

Ducati baut bereits seit einer Weile Elektro-Fahrräder und kündigte bereits 2017 an, an einem Elektro-Motorrad und -Roller zu arbeiten. Damals lag eine Serienreife aber noch in weiter Zukunft, ein Ducati-Manager sprach von frühestens 2021. Die Äußerungen von Domenicali lassen nun auf eine baldige Präsentation hoffen. Domenicali selbst scheint vom Elektroantrieb angetan zu sein: Er fährt laut Electrek eine umgebaute Ducati Hypermotard, die mit einem Elektromotor ausgestattet wurde.