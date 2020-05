DVB-T wird Ende 2016 in Österreich abgeschaltet

So wird beispielsweise der kompatible HD-Receiver Strong Digital TV SRT 8505 im Fachhandel für 19,90 Euro angeboten. Der Preis für simpliTV-Empfangsmodule für Fernseher mit DVB-T2-Receiver wird zudem in Kärnten vorübergehend auf 9,90 Euro gesenkt. Grill nimmt vor allem die Hersteller von Fernsehern in die Verantwortung. Samsung biete bislang noch nicht bei allen Geräten integrierte DVB-T2-Receiver an, das sei jedoch für eine breite Adaptierung erforderlich.

Die ORS bietet über simpliTV bereits seit einiger Zeit eigene Empfangs-Geräte an, die für den DVB-T2-Empfang in Österreich vorkonfiguriert wurden. Davon wurden bislang in Österreich rund 30.000 Geräte abgesetzt. Mit der Abschaltung von DVB-T sollen die freigewordenen Mux A und B auf DVB-T2 umgerüstet werden und so die Verfügbarkeit erweitern. Vor allem mit dem Mux A könnte die Reichweite auf 98 Prozent erhöht werden, Mux B bis F haben eine technische Reichweite von 90 Prozent.