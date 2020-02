E-Motorrad in Steampunk-Optik kann vorbestellt werden

Schon im vergangenen Jahr hat das E-Motorrad von Newron mit seiner Optik für Aufsehen gesorgt. Nun kann das hölzerne Gefährt aus Frankreich auch schon vorbestellt werden. Besonders auffallend ist sein fass-förmiger Akku, der von LED-Lichtern umrundet wird, wie die futurezone berichtet hat. Der Akku ist dank des offenen Holzkörpers - das Material reicht bis zu Federgabel - zudem sichtbar.

Das Newron EV-1 schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h und eine Reichweite bis zu 300 Kilometer. Das elektrische Motorrad unterstützt auch eine Level 3 Schnelllade-Funktion und kann in rund 40 Minuten voll aufgeladen werden. Angetrieben wird das Fahrzeug von einem 75 kW-Motor. So schafft es eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur drei Sekunden, wie Electrek schreibt.