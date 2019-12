Video: Tesla Model 3 gegen E-Motorrad Zero SR/F im Drag Race

Drag Races bzw. Beschleunigungsrennen sind seit jeher eine beliebte Disziplin im Motorsport. Mit dem Aufkommen von Elektrofahrzeugen ist diese Art des Wettkampfes noch einmal deutlich interessanter geworden.

Das Team von InsideEVs Italia hat nun ein Tesla Model 3 Performance gegen ein E-Motorrad Zero SR/F antreten lassen. Die zu meisternde Distanz betrug eine Viertelmeile (402,34 m), also die klassische Distanz bei Beschleunigungsrennen.

Unterschiede

Die Kontrahenten unterscheiden sich dabei sehr deutlich. So ist das Model 3 Performance mit seinen 510 PS deutlich leistungsstärker als das Zero SR/F mit seinen 110 PS. Nicht außer Acht lassen darf man aber natürlich das geringere Gewicht des Motorrads. Es liegt bei 220 Kilogramm gegen die 1,800 Kilogramm des Model 3. Diese Faktoren gleichen sich so aus, dass das Rennen äußerst spannend wurde.

Festgehalten wurde es in einem YouTube-Video. Wer der italienischen Sprache nicht mächtig ist, für den gibt es englische Untertitel: