Teslas bekommen Nickerchen-Modus und Disney+

Baby Yoda im Tesla

Auch der Streaming-Dienst Disney+ soll bald im Tesla Theatre, dem Entertainment-System, verfügbar sein. Bisher sind dort Services wie Spotify und Spiele wie Cuphead und Stardew Valley verfügbar. Auf Twitter bestätigte Musk am 26. Dezember, der Dienst würde "in Kürze" hinzugefügt.

Disney+ startete im November in den USA und soll im März in Österreich starten. Dort können neben den Disney-Klassikern wie König der Löwen auch Inhalte der Marvel und Star Wars Franchise gestreamt werden. Derzeit läuft dort die Serie The Mandalorian, deren Star, Baby Yoda, zum Internet-Liebling wurde.