BMW will E-Motorrad mit cleverem Trick laden

Elektrische Motorräder werden in der Regel wie E-Autos geladen. Das Gefährt wird abgestellt und ein Stecker an einem Kabel wird eingesteckt. BMW arbeitet nun an einer Möglichkeit diesen Prozess zu vereinfachen. Zumindest deutet ein entsprechendes Patent darauf hin, wie der Blog BikeSocial entdeckt hat.

Demnach könnten die Bikes künftig über ihren Motorradständer drahtlos geladen werden. Der Stromfluss wird dadurch ermöglicht, dass der Ständer auf einer passenden Ladeplatte positioniert wird, sobald man das Motorrad abgestellt. Bei dem Standfuß handelt es sich um das einzige leitfähige Bauteil, das standardmäßig mit dem Boden in Berührung kommt.