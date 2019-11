BMW arbeitet an völlig neuartigem E-Motorrad

Das Motorrad könnte ein Konkurrent für die leistungsstarke Zero SR/F werden. Das in den Zeichnungen erkennbare Design erinnert an die BMW F800, mit ähnlicher Lenkaufhängung und Rädern.

In der Vergangenheit hatte BMW bereits mit dem Vision DC Roadster ein Konzept für ein elektrisches Motorrad präsentiert, das allerdings deutlich futuristischer ist, als Fahrzeug, dass sich hinter den Patentzeichnungen vermuten lässt.

Der in seiner Bauweise vergleichbare E-Scooter C Evolution kostet derzeit in der Standardausführung 15.375 Euro. Er hat eine Höchstgeschwindigeit von 129 km/h und eine Reichweite von 159 km. Electrek vermutet anhand dieser Daten, dass das Sport-Motorrad, da es eine deutlich bessere Leistung erbringen müsste, zwischen 18.000 und 22.000 US-Dollar kosten könnte.