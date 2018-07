E-Autos: Grazer Start-up will Standard für Ladetechnik definieren

Mittlerweile ist das Grazer Start-up zu einer Größe in der Branche geworden. Man befinde sich in intensiven Gesprächen mit deutschen, britischen, skandinavischen und chinesischen Automobilherstellern. "Wir arbeiten zum Beispiel sehr eng mit dem chinesischen E-Autoherstellers Wey, einer Marke von 'Great Wall Motors' (GWM) zusammen, der unsere Ladetechnik bereits in mehreren Konzeptfahrzeuge integriert hat", sagt Stockinger zur futurezone.

Nächstes Ziel: Serienproduktion

"Wir blicken sehr positiv in die Zukunft. Aktuell wird die Serienproduktion für große Automobilhersteller vorbereitet", zeigt sich Stockinger optimistisch. Easelink will allerdings kein Exklusivzulieferer für einen einzelnen Autohersteller sein. Vielmehr wollen die Grazer mit ihrer Technologie generell den Ladestandard für E-Fahrzeuge definieren. Helfen soll dabei unter anderem ihr starkes Engagement in China, wie Stockinger erklärt: "Wir haben mittlerweile auch eine Niederlassung in China. Was Elektromobilität betrifft, werden dort aktuell die Weichen gestellt. Der chinesische Anteil am globalen E-Mobility Markt belief sich im vergangenen Jahr auf rund 50 Prozent."

Auf der anderen Seite führt Easelink auch intensive Gespräche mit Infrastrukturbetreibern, um ihre Ladetechnik in Tiefgaragen oder öffentlichen Parkplätzen zu integrieren. "Wir stehen gerade kurz davor, ein Pilotprojekt im europäischen Raum offiziell zu starten. Dabei wird unsere Ladetechnologie mit einem namhaften Infrastrukturbetreiber im Flottenbetrieb erprobt, um Erkenntnisse über die Weiterentwicklung zu sammeln", sagt der Firmengründer.