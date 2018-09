E-Tretroller-Verleih Bird startet in Wien

Der E-Tretroller-Anbieter Bird geht ab Samstag, den 22.9 in Wien an den Start. Das wurde überraschend am Freitag via Presseaussendung bekannt gegeben. Preislich liegt Bird genau beim Konkurrenten Lime. Pro Anmietung wird ein Grundpreis von einem Euro fällig, anschließend kostet der Dienst 15 Cent pro Minute, also neun Euro pro Stunde.

Der Dienst hat jedoch eine Besonderheit, die Kunden beachten müssen: Die Scooter sind nur zwischen sieben und 21 Uhr mietbar. Auf Nachfrage der futurezone erklärt das Unternehmen, dass die Roller nachts eingesammelt und aufgeladen werden. Anschließend werden sie an strategisch sinnvollen Orten wieder zur Verfügung gestellt.

Bird ist bereits in Paris und Brüssel aktiv. Wien folgt als dritte Metropole: „ Wien ist Vorreiter bei E-Mobility und der Sharing Economy. Im Rahmen der Smart City Initiative tut sich hier grade wirklich viel, weshalb die Entscheidung für Wien eine sehr logische war“, erklärt Christian Geßner, der General Manager für Bird in Wien gegenüber der APA.