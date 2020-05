EA: Apple verzögert Plants vs Zombies 2 für Android

„ Apple zahlte uns eine Wagenladung voll Geld, damit wir die Android-Version (von Plants vs Zombies 2) verzögern“, sagt EA-Manager Frank Gibeau gegenüber Giantbomb. Dieser sehr eindeutigen Aussage widersprach Apple jedoch kurz darauf und gab an, dass die Geschichte nicht wahr sei und dass „kein Geld geflossen ist“. Auf die Frage, ob es denn irgendeine andere Art von Vereinbarung bezüglich dem Spiel gebe, wollte Apple keine Antwort geben.

Entwickelt wurde das Spiel vom Studio PopCap, das 2011 von Electronic Arts aufgekauft wurde. Mitarbeiter von PopCap wollten den Bericht nicht bestätigen, mit dem Hinweis darauf, dass interne Meetings nicht kommentiert werden.

Plants vs Zombies 2 ist bislang nur in China für Android erschienen. Dort übertraf es die Verkaufszahlen der iOS-Version um das Sechsfache, wie Gibeau angibt. Weltweit soll Plants vs Zombies 2 für Android in etwa einem Monat erscheinen.