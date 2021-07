EA will keine Spiele mehr für Wii U machen

„Derzeit entwickeln wir keine Spiele für die Wii U“, erklärt EA-Sprecher Jeff Brown gegenüber Kotaku am Donnerstag. Er wollte jedoch auch nicht ausschließen, dass EA in Zukunft wieder Wii-U-Games veröffentlichen wird. In absehbarer Zeit müssen Besitzer der Nintendo-Konsole wohl dennoch auf Titel des Unternehmens verzichten. Zuletzt hat EA noch eine Reihe von populären Spielen für die Konsole veröffentlicht, darunter Mass Effect 3, Need For Speed Most Wanted, Madden NFL und Fifa.

Als die Wii U 2011 auf der Spielemesse E3 vorgestellt wurde, zeigte sich EA noch begeistert und der damalige CEO John Riccitiello meinte, dass die Konsole den Spielen gut entgegenkomme. Grund für den Richtungswechsel dürften wohl unter anderem die mageren Verkäufe der Wii U sein. Nintendo selbst