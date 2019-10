Educom bringt günstige Smartphones und Studententarife zum Semesterstart

Gratis-Smartphone zum Jubiläum

Educom feiert momentan sein drittes Jubiläum, weshalb noch am 2. und 3. Oktober jedem ersten Neukunden ein Huawei P30 Pro, eine Huawei Watch GT und einen Gratismonat mit 30 Euro Startguthaben geschenkt werden. Am ersten Aktionstag wartete der 25-jährige WU-Student Matteo deshalb die ganze Nacht vor dem Shop in Wien. Die ersten 100 Kunden erhalten zudem ein Startguthaben von 30 Euro. Das Angebot gilt auch online.

Das Unternehmen edustore verkauft vergünstigte Hardware an Studierende und Mitarbeiter an österreichischen Hochschulen. Auch bei u:book startete das Verkaufsfenster für Laptops und Tablets. Noch bis 20. Oktober können Studierende, Schüler und Mitarbeiter an Bildungsinstitutionen vergünstigte Hardware einkaufen.