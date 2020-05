“Ein 3D-Drucker auf jedem Schreibtisch im Universum”

Auch John MacCormack, CEO von Mcor Technologies, einem Unternehmen, das aus Papier und einem Polymer vielfarbige Objekte druckt, sieht die Zeit des 3D-Drucks gekommen: “Die Revolution ist schon im Gang, wir befinden uns direkt an der Schwelle. Schon in wenigen Jahren werden wir 3D-Drucker in Haushalten und Schulen haben. Die Kinder werden sich die Technologie zuerst zu eigen machen.”

Die Maschinen sind mittlerweile in verschiedensten Ausführungen und Preisklassen verfügbar. Zum Durchbruch reicht das alleine aber nicht. “Die Geräte sind schon da, jetzt brauchen die Menschen noch Anwendungen”, so der auf 3D-Druck spezialisierte Urheberrechtsexperte Joel Emans. Derzeit sind es noch vor allem Nischenprodukte, für die 3D-Drucker verwendet werden. “Ich kenne eine Frau, die wunderbare Kopien von Designermöbeln für Puppenhäuser herstellt. Ich hasse die Frage nach der Killer-Anwendung. Die gibt es nicht. Mit der Technologie kann jeder machen, was ihn freut”, so 3D-Pionier Pettis.