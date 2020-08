Ein E-Reader mit faltbarem Bildschirm

Derzeit ist es noch ein reines Konzept, aber in Zukunft könnte es bei digitalen Büchern, Comics oder Magazinen zum Einsatz kommen: ein E-Paper-Display, das sich falten lässt. E-Ink hat so eines jetzt in Tokio vorgestellt, wie aus einem YouTube-Video von Hic Tech hervorgeht.

Das 10,3 Zoll große Display reagiert auch auf Toucheingabe und einen Stift. Im Video zu sehen ist das Ganze in Graustufe ohne Farbdarstellung. Zwar gab es auch schon Farbdisplays mit E-Paper-Technik, aber E-Ink sieht dies bei diesem Konzept offenbar nicht vor.