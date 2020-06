Eine Smartwatch für jeden Geschmack

Die Consumer Electronics Show ( CES) in Las Vegas stand heuer mehr im Zeichen von Smartwatches als je zuvor. Der Trend zu den intelligenten Zeitanzeigern, die sich per Bluetooth mit dem eigenen Smartphone verbinden lassen, kündigte sich zwar bereits in den vergangenen Jahren an, derart große Ausmaße wie 2015 hatte es jedoch noch nie. Laut der Consumer Electronics Association, den Veranstaltern der CES, belegen Messestände von Smartwatch-Herstellern dieses Jahr rund 185 Quadratmeter, mehr als doppelt so viel als im Jahr zuvor. Ein Grund dafür mag wohl auch die lang erwartete Apple Watch sein, die Gerüchten zufolge im März auf den Markt kommen soll.

Große Hersteller wie Samsung, Sony oder LG hielten sich auf der CES mit Neuvorstellungen zwar zurück, dafür gibt es zahlreiche kleinere Unternehmen, die den Markt nun aufmischen wollen und sich an Uhren in allen möglichen Farben und Formen versuchen. Teilweise wurden auch Modelle vorgestellt, die den gewöhnlichen analogen Uhren zum Verwechseln ähnlich sehen.

Der Vorteil dieses Designs: Geht dem Display der Akku aus, kann man dennoch die Zeit ablesen. Die neuen Modelle sind darüber hinaus mit einem Mikrofon und einem kleinen Lautsprecher ausgestattet, sodass man per Sprachsteuerung sein Smartphone kontrollieren kann. Die Uhren sind in zahlreichen verschiedenen Designs ab rund 200 Euro erhältlich. Zuletzt ging der Konzern eine Kooperation mit der Modemarke Guess ein.