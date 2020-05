Einrädriges Elektro-Skateboard als Crowdfunding-Hit

Ein neues Transportmittel scheint die oft zitierten Hoverboard-Fantasien zahlreicher Menschen zu beflügeln. Es nennt sich Onewheel und sieht aus wie ein Skateboard mit einem überdimensionalen Reifen in der Mitte. Der Elektromechaniker Kyle Doerksen entwarf das Gerät und startete eine Crowdfunding-Kampagne auf KickStarter, um ein Produkt daraus zu machen. Bereits vor Ablauf der ersten Finanzierungsrunde ist der Erfolg mehr als sicher.

Das von Kyle Doerksen angegebene Finanzierungsziel von 100.000 Dollar wurde am Sonntagabend, 24 Stunden vor dem Ende der Bieterphase, bereits um das mehr als Fünffache übertroffen. Doerksens Unternehmen Future Motion verspricht als Hersteller des Onewheel bereits eine Reihe von Extra-Funktionen, deren Integration durch den plötzlichen Geldsegen ermöglicht wird. So wird das Onewheel etwa eine LED-Beleuchtung erhalten und per Android- und iOS modifizierbar sein.